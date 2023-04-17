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Уволился глава управления строительной политики мэрии Воронежа

Руководитель управления строительной политики администрации Воронежа Игорь Добынин в понедельник, 17 апреля, написал заявление об увольнении «по собственному желанию». Мэр Вадим Кстенин удовлетворил его, должность через две недели станет вакантной, сообщил глава города в своем telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Добрынин не проработал на посту главы управления строительной политики мэрии и года. Вадим Кстенин назначил его на должность в статусе «исполняющего обязанности» 2 июня 2022 года. Ранее господин Добрынин был сотрудником областного предприятия «Единая дирекция капитального строительства и газификации»

После увольнения господина Добрынина обязанности главы управления будет некоторое время исполнять его зам Андрей Клименко.

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Мэр не стал уточнять причины кадровых изменений, отметив лишь, что «в функциях управления — реализация множества масштабных проектов, среди которых проспект Революции, Петровская набережная и мегашкола». О дальнейшем назначении он пообещал сообщить дополнительно.

Сергей Калашников

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