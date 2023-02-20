Вице-мэр Воронежа по градостроительству Александр Головацкий ушел в отставку

Курировавший градостроительство вице-мэр Воронежа Александр Головацкий уволился по «собственному желанию». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Вадим Кстенин, подписавший заявление подчиненного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На господина Головацкого «выпало очень много работы», отметил господин Кстенин, но никаких претензий к покидающему мэрию чиновнику он не высказал.

«Александр Викторович возглавлял одно из самых сложных направлений, к исполнению обязанностей относился честно и искренне. Приходилось брать на себя серьезную ответственность»,— написал господин Кстенин.

Он уточнил, что должность вице-мэра главы по градостроительству станет вакантной в марте, до этого архитектурно-строительный блок города будет временно курировать первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Александр Головацкий работал вице-мэром по градостроительству с июля 2021 года. Занимавший пост до этого Юрий Бавыкин покинул должность на фоне обвинений в мошенничестве во время выборной кампании в гордуму в 2020 году.

Сергей Калашников

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