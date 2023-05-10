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Коммерсантъ FM
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Боррель: решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от Столтенберга

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО не обсуждается. Он отметил, что его принимают все члены альянса, а не генеральный секретарь Йенс Столтеберг.

«Это не обсуждается»,— сказал Жозеп Боррель во время интервью телеканалу La Sexta. Он отметил, что ранее Украина уже запрашивала вступление в НАТО. Господин Боррель добавил, что «натовских ракет в Украине никогда не было».

Украина подала заявку в НАТО 30 сентября 2022 года на фоне российской военной операции. По информации Financial Times, США, Германия и Венгрия выступают против попыток некоторых стран предоставить Украине «дорожную карту» по вступлению в НАТО на июльском саммите альянса. В мае президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не присоединится к НАТО до окончания военного конфликта с Россией.

Что происходит на 441-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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