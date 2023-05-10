Глава Северного командования США: Китай модернизирует свои войска угрожающими темпами

Китай разрабатывает вооружения, необходимые «для проецирования военной мощи на все большие дистанции», заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк. По его словам, КНР модернизирует свои вооруженные силы «угрожающими темпами».

«Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами. Было бы наивно считать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение»,— сказал господин Ванхер в комитете по вооруженным силам Сената (цитата по «РИА Новости»).

Пентагон говорил, что выступает за поддержание открытых каналов связи между военными США и КНР, но допускал пересмотр стратегии в отношении Китая. В конце марта The Wall Street Journal сообщала, что американское военное ведомство начало готовить космические силы США к возможному конфликту с Россией и Китаем в космосе. Вашингтон опасается, что Китай может использовать беспилотники для слежки за ВС США.

Об отношении к КНР — в материале «Ъ» «Европа заблудилась в Пекине».

Лаура Кеффер