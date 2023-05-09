Премьер Украины заявил о получении Киевом от ЕС $20 млрд помощи с февраля 2022 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Евросоюз (ЕС) основным донором для украинского бюджета, оценив поддержку от блока в $20 млрд с февраля 2022 года. Он также сообщил о договоренности с ЕС о продлении транспортного безвиза.

«С начала… (конфликта на Украине.— “Ъ”) ЕС стал основным донором для украинского бюджета, $20 млрд страны-члены ЕС и их институции предоставили для поддержки экономической и финансовой стабильности страны»,— заявил господин Шмыгаль на заседании членов правительства, видео он выложил в своем Telegram-канале (перевод «РИА Новости»). Киеву удалось договориться с ЕС о продлении транспортного и экономического безвиза еще на один год, сообщил также украинский премьер.

В июне 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о либерализации автомобильных перевозок, которое украинские власти назвали «транспортным безвизом».

Сегодня, 9 мая, Киев посетила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди прочего во время визита обсуждался экспорт украинской аграрной продукции в ЕС, сообщил Денис Шмыгаль.

По данным Минфина Украины, в проект бюджета на 2023 год заложен дефицит в $38 млрд. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в апреле говорил, что общий объем кредитов и грантов в бюджет, предоставленных союзниками, достиг почти $46 млрд. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский одобрил увеличение расходов бюджета на оборону на $14,5 млрд.

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Мария Федотова