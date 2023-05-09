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Коммерсантъ FM
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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что приехала с визитом в Киев. Поездка была анонсирована накануне, в ходе нее планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это такое подходящее место для празднования дня Европы»,— написала госпожа фон дер Ляйен.

Вчера, 8 мая, господин Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. День Победы он предложил отмечать 8 мая. Он направил в Верховную раду соответствующий законопроект, его планируют принять в парламенте в ускоренном режиме.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. 3 мая Евросоюз представил план по наращиванию производства снарядов для артиллерии ВСУ, на эти цели потратят €1,5 млрд.

О помощи Киеву — в материале «Ъ» «Визит в Гаагу на высшем уровне».

Лаура Кеффер

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