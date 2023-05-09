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Коммерсантъ FM
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Подоляк призвал не рассматривать контрнаступление как сражение, «которое все решит»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что нельзя рассматривать предстоящее контрнаступление ВСУ как одно сражение, «которое все решит». По его словам, это «вопрос не одного месяца», и речь идет о цепочке событий, которые должны произойти.

«Когда мы говорим о контрнаступлении, что это будет обвально для России или, наоборот, не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными,— это ряд мер. Это не вопрос одной недели, одного дня или месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачным»,— пояснил господин Подоляк (цитата по УНИАН).

В Средиземье происходят события книг «Хоббит» и «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Гондор — южное королевство в Средиземье.

Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Из попавших в интернет в апреле документов Пентагона стало известно, что США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал ожидания мира от контрнаступления переоцененными.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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