Valve улучшила поисковые алгоритмы в Steam

Сервис цифровой дистрибуции Steam выпустил новое обновление, в котором была переработана система поиска видеоигр. В приложении на ПК и мобильных устройствах теперь доступен поиск по меткам, разработчикам и категориям.

Обновленный поиск учитывает опечатки и грамматические ошибки. Есть возможность искать по разделу магазина, названиям разработчиков и издателей, а также сериям игр. Поиск можно проводить по категориям (например, «бесплатно» или «ранний доступ») и меткам («Зомби», «Выживание» и другие). Ранее Steam представил обновленную логику отображения трейлеров на страницах игр и позволил показывать заметки поверх геймплея. Также Valve выпустила крупнейшее обновление Proton для запуска Windows-игр на Linux, использующееся в портативной консоли Steam Deck.

Евгений Федуненко