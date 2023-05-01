Бета-версия Steam позволяет показывать заметки поверх игр

Сервис цифровой дистрибуции игр Steam выпустил новую бета-версию, в которой появилась функция блокнота поверх игры. Теперь пользователи могут создать ряд заметок (например, о том, что им надо сделать в игре) и видеть их во время игрового процесса.

Заметки можно редактировать и форматировать, они доступны онлайн и офлайн, привязаны к определенной игре и синхронизируются между всеми компьютерами, где используется аккаунт пользователя. Они доступны в функции оверлея игры на ее странице в библиотеке. Кроме этого, игровой оверлей позволит выносить на экран руководства к играм, обсуждения, а также браузер (в Steam утверждают, что можно будет даже смотреть фильм во время геймплея). Игровой оверлей можно будет настроить под нужды пользователя, настройки будут сохраняться при смене игры. Плюс к тому Steam обновил дизайн диалоговых окон, интерфейс браузера и переработал общий программный код магазина, режима Big Picture и программного обеспечения Steam Deck.

Евгений Федуненко