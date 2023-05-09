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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины

Военные Украины обстреляли населенный пункт Курковичи в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, один из снарядов упал в нескольких метрах от детского сада. В здании выбиты окна, загорелись постельные принадлежности и нарушено электроснабжение.

«Силами военнослужащих пограничного управления и главы администрации муниципального округа с огнем удалось справиться до прибытия пожарных. Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка. На месте работают оперативные службы»,— написал он в Telegram.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 1 мая в регионе осуществили подрыв железнодорожных путей в Унечском районе. В результате ЧП с рельсов сошло два локомотива грузового состава и семь вагонов. В РЖД назвали причиной инцидента «незаконное вмешательство посторонних лиц». СКР возбудил уголовное дело. 2 мая в области снова взорвали железнодорожное полотно, с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов грузового поезда, никто не пострадал.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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