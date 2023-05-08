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Коммерсантъ FM
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Главы новых регионов не будут принимать участие в параде Победы в Москве

Временно исполняющие обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо не будут присутствовать на параде Победы в Москве. В новых регионах празднование Дня Победы пройдет либо в онлайн-формате, либо в сокращенном варианте.

В пресс-службах глав регионов сообщили ТАСС, что те собираются остаться на местах. Как напоминает агентство, в Запорожской области сейчас продолжается эвакуация жителей из наиболее обстреливаемых населенных пунктов.

Власти новых регионов еще в апреле приняли решение не проводить парады в традиционном формате. Аналогичные решения тогда приняли в Белгородской, Курской областях и Крыму. Число регионов, отменивших парады, выросло после атаки беспилотников на Кремль. Они не будут проходить почти во всех областях Центрального федерального округа южнее и юго-западнее Москвы, а также в некоторых других — Псковской, Саратовской и Тюменской. В Москве ожидается проведение парада, на нем должен выступить президент Владимир Путин. Планируется участие лидеров других стран.

О подготовке к парадам в России — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Леонид Уварчев

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