FT узнала о массовой торговле секретными документами в Telegram

В чатах мессенджера Telegram, связанных в том числе с российскими хакерами, массово торгуют секретными документами американских госструктур, выяснила газета Financial Times (FT). Речь идет о материалах, слитых военнослужащим ВВС США Джеком Тейшейрой, а также о других документах, в том числе найденных FT в частных диалогах между американскими правоохранительными органами и технологическими компаниями.

Хакеры сообщили изданию, что найденные FT группы, где передаются секретные документы, — «верхушка айсберга». По их словам, могут пройти годы, прежде чем пользователя добавят в секретный чат, в котором «лучшие материалы» отдают за американские или европейские коммерческие данные — электронные письма, номера социального страхования, кредитная карта.

Один из собеседников FT показал журналистам образец исходного кода, настройки и данные испытаний промышленного процесса, описанный как производство сплава для усиления брони боевых машин пехоты американского производства.

В диалоге, который передает FT, неназванный покупатель спросил, есть ли у кого-нибудь в продаже свежая копия списка людей, которым запрещено прилетать в США. В сети, отмечает газета, оказалась доступна копия этого списка за 2019 год. В ответ другой пользователь попросил покупателя «проверить» личные сообщения.

В начале апреля СМИ сообщили о масштабной утечке разведданных США, касающихся, в частности, российской спецоперации и контрнаступления Украины. Обвиняемым в утечке считается 21-летний Джек Тейшейра. По информации New York Times, он — администратор чата в Discord, через который документы Пентагона оказались в сети. Первые публикации документов американской разведки обнаружены еще в феврале 2022 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Джек-ворошитель».

Лусине Баласян