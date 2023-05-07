В Техасе несколько человек погибли при массовой стрельбе в торговом центре

В торговом центре в городе Аллен (штат Техас, США) произошла стрельба. Несколько человек погибли. Пострадали не меньше девяти человек.

Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Офис шерифа округа Коллин сообщил Fox News, что на месте происшествия находились полицейские. Правоохранительные органы подтвердили, что жертвами стали несколько человек, но не уточнили, сколько именно.

Начальник полиции Брайан Харви рассказал, что один из сотрудников полиции «нейтрализовал угрозу». Источник Fox News сообщил, что подозреваемый мертв. Девять человек в возрасте от 5 лет до 61 года доставили в больницы. Как отмечает телеканал, число пострадавших может быть больше.

Президент США Джо Байден последнее время каждый раз при новых случаях массовой стрельбы в американских городах призвает Конгресс ужесточить оборот оружия. Он в том числе выступает за запрет на штурмовые винтовки.

Леонид Уварчев