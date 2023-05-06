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Коммерсантъ FM
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СКР квалифицировал подрыв машины с Прилепиным как теракт

Следственный комитет России сообщил, что в связи с подрывом автомобиля с писателем Захаром Прилепиным возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Ранее сообщалось о возбуждении дела, но статья не уточнялась. МВД сообщило о задержании возможного подозреваемого в подрыве.

На месте инцидента работают следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники. В СКР добавили, что в рамках следствия проведут биологическую, генетическую, физико-химическую и взрывотехническую экспертизу. Над следствием работают оперативные службы ФСБ и МВД.

Чем известен писатель Захар Прилепин

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По данным следствия, взрыв машины, в котором находился Захар Прилепин, произошел около 11:00 в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. В его автомобиле Audi Q7 сдетонировало взрывное устройство. Погиб водитель. Господин Прилепин ранен и госпитализирован. Глава Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщал, что у писателя несколько незначительных переломов.

Полицейские задержали возможного подозреваемого в покушении, сообщали в МВД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Магнитная мина для писателя».

Олеся Павленко

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