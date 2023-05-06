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Коммерсантъ FM
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Дипломат Гаврилов: ответ на атаку на Кремль должен быть соразмерным

Ответ России на атаку на Кремль с использованием беспилотников должен быть соразмерным, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он уверен, что реакция Москвы последует.

Господин Гаврилов согласился с мнением спикера Госдумы Вячеславом Володиным, что «ответ должен быть такой продуманный и проверенный, чтобы желание у тех, кто это сделал, больше повторять такие действия, и у Киева, и у его кураторов, не возникало». «Соразмерным ответ должен быть, но так, чтобы все это прочувствовали»,— сказал господин Гаврилов «России-24» (цитата по ТАСС).

Дипломат также назвал неуместными призыв к использованию ядерного оружия. Он отметил, что этот вопрос регулируется военной доктриной.

Российские власти 3 мая сообщили об атаке Кремля с использованием двух беспилотников. В момент удара Владимира Путина не было в резиденции. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, были опалены «буквально два медных листа, которые покрывают купол» Сенатского дворца, их заменили. Москва обвинила в произошедшем Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения.

Подробнее об атаке на Кремль — в публикации «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Леонид Уварчев

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