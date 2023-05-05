Купол Сенатского дворца Кремля восстановлен после атаки беспилотников в ночь на 3 мая, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова. В Сенатском дворце расположена кремлевская резиденция президента Владимира Путина.

«Два медных листа заменены, работы завершены»,— сказала агентству госпожа Крылова. О том, что после атаки БПЛА на куполе Сенатского дворца были повреждены только два медных листа, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Главы государства в момент атаки в резиденции не было. Ответственность за атаку российские власти возложили на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к атаке.

Подробнее об атаке на Кремль — в публикации «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Эрдни Кагалтынов