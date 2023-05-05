Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков заявил, что передача «Фортума» под внешнее управление обусловлена законами России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что действия в отношении компании ПАО «Фортум» (принадлежит финской Fortum) осуществляются в соответствии с российским законодательством и будут продолжены. Ранее сегодня, 5 мая, Fortum обвинил Россию в нарушении международного права из-за передачи его «дочки» под временное управление Росимущества.

«Эти действия прежде всего продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны. Все действия в отношении "Фортума" осуществляются в соответствии с нашим законодательством. Они будут продолжены»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM» о реакции Кремля на заявление финского концерна.

Дмитрий Песков также уточнил, что дальнейшие решения о переходе активов иностранных компаний под временное управление Росимущества будут зависеть от конкретных ситуаций. «Каждая конкретная ситуация рассматривается в отдельности»,— добавил он.

25 апреля Владимир Путин подписал указ, разрешающий передачу 98% акций «Фортума» под временное управление Росимущества. Также под временное управление перешло 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper). Введение внешнего контроля стало ответом на попытки властей Евросоюза национализировать российское имущество.

На следующий день, 26 апреля, Fortum сообщил, что официального уведомления о передаче акций «Фортума» под внешнее управление концерн не получал. Сегодня, 5 мая, Fortum официально уведомил администрацию президента России о том, что категорически возражает против передачи акций своей «дочки» под внешнее управление. Концерн намерен принять меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Обменяй меня».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...