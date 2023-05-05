Песков заявил, что передача «Фортума» под внешнее управление обусловлена законами России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что действия в отношении компании ПАО «Фортум» (принадлежит финской Fortum) осуществляются в соответствии с российским законодательством и будут продолжены. Ранее сегодня, 5 мая, Fortum обвинил Россию в нарушении международного права из-за передачи его «дочки» под временное управление Росимущества.

«Эти действия прежде всего продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны. Все действия в отношении "Фортума" осуществляются в соответствии с нашим законодательством. Они будут продолжены»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM» о реакции Кремля на заявление финского концерна.

Дмитрий Песков также уточнил, что дальнейшие решения о переходе активов иностранных компаний под временное управление Росимущества будут зависеть от конкретных ситуаций. «Каждая конкретная ситуация рассматривается в отдельности»,— добавил он.

25 апреля Владимир Путин подписал указ, разрешающий передачу 98% акций «Фортума» под временное управление Росимущества. Также под временное управление перешло 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper). Введение внешнего контроля стало ответом на попытки властей Евросоюза национализировать российское имущество.

На следующий день, 26 апреля, Fortum сообщил, что официального уведомления о передаче акций «Фортума» под внешнее управление концерн не получал. Сегодня, 5 мая, Fortum официально уведомил администрацию президента России о том, что категорически возражает против передачи акций своей «дочки» под внешнее управление. Концерн намерен принять меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Обменяй меня».

Милена Костерева