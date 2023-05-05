В свердловских лесах из-за пожаров ввели режим ЧС

В лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы региона Олег Чемезов.

По данным свердловского управления МЧС, введение режима ЧС продиктовано осложнением лесопожарной обстановки, вызванной аномально жаркой погодой и необходимостью «привлечь максимум возможных ресурсов для ликвидации природных пожаров».

По оперативной информации, в Свердловской области действуют 25 природных пожаров, 9 из которых локализованы на площади 432 га. Наиболее сложная ситуация наблюдается в городском округе Верхняя Пышма, где огонь мог перейти на садовые товарищества.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 14 природных пожаров на площади более 270 га. К тушению огня в уральских лесах привлечены более 700 человек.

Напомним, в Свердловской области на прошлой неделе произошло несколько крупных пожаров. Наиболее серьезный — в поселке Сосьва, где огонь уничтожил дома более 600 человек, а также больницу для заключенных. В результате происшествия погибли два человека.

Как боролись с крупным пожаром в Курганской области — в публикации «Ъ».

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург