Премьер Венгрии: только в сказке может быть ситуация, когда Россию победят

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ситуации, в которой Россию победят и она смирится с поражением, в реальности быть не может. По его словам, произойти такое может только в сказке. Господин Орбан также отметил, что в конфликте на Украине победивших не будет, а будут только проигравшие. Такое мнение он выразил в эфире радио Kossuth.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет»,— сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-служба Кремля 3 мая сообщила, что ночью два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента, но их вывели из строя. Владимира Путина в этот момент в Кремле не было. Ответственность за атаку в пресс-службе Кремля возложили на «киевский режим». Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Милена Костерева