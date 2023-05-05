Прокатная десятка

4 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых абсурдистская трагикомедия «Все страхи Бо», главную роль в которой исполнил Хоакин Феникс, и фантастический боевик «Миссия ассасина» с Брюсом Уиллисом. Что посмотреть в кино на майских выходных — в подборке «Ъ».
Все страхи Бо
- Режиссер: Ари Астер
- В ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан, Нэйтан Лейн, Кайли Роджерс
- Жанр: ужасы, драма, комедия / США, Великобритания, Финляндия / 179 мин.
- Слоган: «Не надо бояться величайшего приключения»
- В прокате: с 4 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Бо боится" — так звучит оригинальное название фильма. И Бо Вассерман (Хоакин Феникс), лысеющий и седеющий, однако в любой момент времени больше всего похожий на растерянного ребенка, действительно боится: сквозняков, своих соседей по неблагополучному району, ядовитых пауков, побочных эффектов от лекарств, маньяков, о которых рассказывают в новостях, рака желудка, который может случиться, если случайно проглотить ополаскиватель для рта. Секса, наконец. Этим последним страхом он обязан своей матери Моне (Пэтти Люпон), которая многократно рассказывала маленькому Бо, что его отец умер в момент его, Бо, зачатия — сердце не выдержало оргазма. Эту, по словам матери, генетическую предрасположенность он передал сыну, поэтому в своем далеко не юном возрасте Бо остается девственником. И надо ли объяснять, что больше всего он боится свою маму — жесткую бизнес-леди, не устающую напоминать, сколь многим она пожертвовала, чтобы вырастить сына в одиночку. Обсуждениям родительницы в основном посвящены сеансы Бо у психоаналитика (Стивен Хендерсон), к которому он ходит много лет, хотя особого прогресса в его состоянии не наблюдается».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Тот еще Эдип» и «Психостояние».
Юра дворник
- Режиссер: Виталий Дудка
- В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце
- Жанр: комедия, драма / Россия / 99 мин.
- Слоган: «Быть собой — самое большое счастье»
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится "вирусным" в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и "звезды", и ее создателя».
Миссия ассасина
- Режиссер: Джесси Атлас
- В ролях: Номзамо Мбата, Брюс Уиллис, Доминик Перселл, Мустафа Шакир, Энди Алло, Евгения Кузьмина
- Жанр: боевик, триллер, криминал / США / 88 мин.
- Слоган: «Не доверяй никому»
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Global Film»: «Войны между спецслужбами становятся все более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют цели руками близких и родственников жертв. Алекса узнает, что ее супруг, который находится в коме, является одним из таких "спящих" агентов, и пытается спасти его. Но с каждым переходом в новое тело ее связь с реальностью истончается, как и вера в истинное правосудие становится все менее стойкой».
Кем был и остается для мирового кино Брюс Уиллис — в материале «Ъ-Weekend» «Брюс Всемогущий».
Помилование
- Режиссер: Айнур Аскаров
- В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Александр Бухаров
- Жанр: драма, военный / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Приказ любить не отменяется никогда»
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Еще не нюхавший пороха двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Всего три часа его не было в части! Но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?»
Кунг-фу жеребец
- Режиссер: Ларри Ян
- В ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Лан Юэтин, Энди Он
- Жанр: комедия / Китай / 126 мин.
- В прокате: с 4 мая
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Знаменитый мастер боевых искусств и его верный скакун врываются в мир, где любая уличная драка заслуживает тиктока. Круто разделавшись с бандой коллекторов, они тотчас становятся супергероями в сети. Но вместе с любовью фанатов их находят и могущественные враги».
Возрожденные
- Режиссер: Егор Баранов
- В ролях: Дэйв Дэвис, Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист, Эзра Баззингтон
- Жанр: фантастика, ужасы / США / 97 мин.
- Слоган: «Если тебе дали второй шанс, что ты сделаешь ради семьи?»
- В прокате: с 27 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Чудо наконец-то свершилось: Ватикан научился возвращать с того света тех, кто недавно умер. Иконой эсхатологической революции становится парень по имени Ник (Джулиан Мосер), несколько лет назад погибший в автокатастрофе и ставший первым воскрешенным. Пока весь мир обсуждает этическую составляющую вопроса, католическая церковь продолжает делать свое благое, на первый взгляд, дело. Однако в истории с воскрешениями появляются странности. Священник Стэнли (Дэйв Дэвис), по совпадению (или нет?) — отец того самого Ника, оказывается шокирован терактом, совершенным одним из его прихожан. Причем, террористом оказался не обычный христианин, а "возрожденный". Вскоре оказывается, что таких инцидентов — множество, но все они тщательно скрываются от общественности.
С такой завязкой можно ожидать чего угодно — от дорогостоящего фантастического триллера до крепкой жанровой "бэшки". Поэтому зрители, не смотревшие трейлеров и прочих промоподробностей, могут сильно удивиться. Да, "Возрожденные" оказались очередным проектом Тимура Бекмамбетова, активно развивающего бренд screenlife-кино. Так что страшный заговор и воскрешение мертвых мы будем наблюдать как бы в окошке чужого лэптопа».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Цифровые святые».
Банк Дэйва
- Режиссер: Крис Фоггин
- В ролях: Джоэль Фрай, Рори Киннер, Фиби Дайневор, Хью Бонневилль, Пол Кэй, Джо Хартли
- Жанр: драма, комедия, биография / Великобритания / 107 мин.
- В прокате: с 27 апреля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Английский бизнесмен Дэйв Фишвик решает изменить существующую банковскую систему и основать в своем родном городе Бернли первый общественный банк для поддержки местного малого бизнеса».
Волшебная флейта
- Режиссер: Флориан Сигль
- В ролях: Джек Вульф, Иван Реон, Ф. Мюррэй Абрахам, Нив Маккормак, Эллиот Куртиур
- Жанр: фэнтези, приключения, мюзикл / Германия / 104 мин.
- В прокате: с 27 апреля
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Семнадцатилетний Тим мечтает поступить в престижную музыкальную школу, чтобы стать певцом. И, когда его туда принимают, кажется, что его мечта сбылась. Однако оказывается, что мир привилегированной школы полон недоброжелателей, что плетут интриги. Однажды, гуляя по особняку, Тим находит загадочные двери и попадает в волшебный новый мир, где фантазия не имеет границ. И вот Тим уже оказывается втянут в водоворот событий. Днем в своей обычной реальности он готовится к предстоящему концерту, а ночью возвращается в волшебную вселенную, где рискует своей жизнью, чтобы освободить прекрасную принцессу Памину».
Мизантроп
- Режиссер: Дамиан Сифрон
- В ролях: Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ральф Айнесон, Джован Адепо, Марселла Ленц-Поуп, Розмари Дансмор
- Жанр: триллер, драма, детектив / США / 119 мин.
- Слоган: «Чтобы поймать убийцу, нужно проникнуть в его разум»
- В прокате: с 20 апреля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря ее профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает ее к расследованию. Теперь их задача — угнаться за психопатом по спирали разрушения».
Вызов
- Режиссер: Клим Шипенко
- В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Петр Дубров
- Жанр: драма / Россия / 164 мин.
- В прокате: с 22 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Во время стандартной рабочей миссии в открытом космосе на двух космонавтов (их играют настоящие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров) начинает сыпаться какой-то межзвездный мусор, и один из них… нет, не улетает в безвоздушное пространство, где никто не услышит твой крик, как Джордж Клуни у Куарона, а получает травму грудной клетки. Проконсультировавшись со светилом хирургии (Андрей Щепочкин), в ЦУПе решают не возвращать пострадавшего на Землю (полета он может не пережить), а оперировать его прямо на борту МКС…
В это время Женя Беляева (Пересильд), ученица светила и сама талантливый хирург, ведет на Земле обычную жизнь замотанной матери-одиночки, разрывающейся между работой и воспитанием дочери-подростка (Варвара Володина)… Рутину с душевными терзаниями, тремя операциями в день, замершими в какой-то двусмысленной точке отношениями с привлекательным коллегой Владиславом (Милош Бикович) и вызовами в школу к дочке, которая подралась с одноклассницей, прерывает вызов куда более важный — в ЦУП, где Женя должна разработать подробный план операции. При этом ее саму в космос никто посылать не собирается по той простой причине, что она женщина».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Космические куплеты» и «Операция на открытом космосе»