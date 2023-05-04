Reuters: турецкий госбанк связал посредничество в оплате российского зерна с одобрением США

Турецкий государственный банк Ziraat не будет участвовать в обработке платежей за экспорт зерна из России без письменного одобрения США и ООН. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный турецкий чиновник.

«Банк Ziraat будет посредником в сделке с письменным одобрением и поручением США и ООН, как в примере с JP Morgan. Это не будет реализовано, если не будет письменного одобрения»,— рассказал чиновник. По его словам, в случае реализации договора, США и ООН должны будут одобрять каждую транзакцию.

26 апреля Reuters со ссылкой на источник с российской стороны сообщил, что американский банк JPMorgan Chase & Co. получил разрешение от правительства США на обработку платежей для Россельхозбанка. При этом, по информации источника, соглашение несет временный характер и не может выступить аналогом SWIFT.

Между тем переподключение Россельхозбанка к SWIFT — одно из ключевых требований российской стороны для продления зерновой сделки (ее действие заканчивается 18 мая). В ООН заверили, что ищут пути, которые бы позволили российским банкам, в том числе Россельхозбанку, проводить платежи и транзакции для реализации сделки. Москва допустила выход из соглашения в связи с невыполнением ряда условий.

Лусине Баласян