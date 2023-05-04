Евро опускался ниже 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 86 руб./€ впервые с 4 апреля. Доллар торговался ниже 77,8 руб.

По данным на 15:55 мск, курс евро опускался на 2%, до 85,96 руб./€. К 16:25 мск курс доллара опустился на 1,79%, до 77,79 руб./$. Юань торговался за 11,23 руб. (-1,96%).

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Ранее сегодня Минфин сообщил, что в мае снизит ежедневную продажу валюты с 3,7 млрд до 2 млрд руб. По прогнозу министерства, бюджет недополучит в мае 8,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, а в апреле недополучил 32,4 млрд руб.

В конце прошлой недели по итогам торгов на Мосбирже курсы доллара и евро опустились более чем на 1 руб., до минимумов с начала месяца. Этому способствовала продажа валютной выручки экспортерами, а также закрытие длинных позиций в валюте.

Об укреплении рубля — в материале «Ъ» «Рубль устремился навстречу Первомаю».