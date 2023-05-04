Казахстан запретил перевозки нефтепродуктов в порт Тамань по железной дороге

Казахстанская железная дорога с 8 мая запрещает перевозить нефтепродукты в направлении черноморского порта Тамань. Накануне, 3 мая, возле порта загорелся резервуар с нефтепродуктами. РЖД также ранее ввела ограничение на перевозки грузов в направлении порта.

Казахстанская железная дорога подтвердила Reuters запрет на перевозки нефтепродуктов. Ограничения касаются грузополучателя «Таманьнефтегаз» с поставками до станций «Вышестеблиевская», «Вышестеблиевская-экспорт» и «Вышестеблиевская-налив» Северо-Кавказской железной дороги. Запрет действует до отмены распоряжения.

В поселке Волна в Краснодарском крае на территории АО «Таманьнефтегаз» 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. По данным ТАСС, причиной стало падение беспилотника. Площадь пожара составляла 1250 кв. м. Никто не пострадал. После этого РЖД ввела ограничения на перевозки в адрес станций «Вышестеблиевская», «Вышестеблиевская-экспорт» и «Вышестеблиевская-налив».

Леонид Уварчев