Песков: выступление Путина на параде Победы из-за атаки на Кремль отменять не будут

Традиционное выступление президента России Владимира Путина 9 Мая на параде на Красной площади в честь Дня Победы состоится. Никаких изменений в подготовку мероприятия вносить не будут. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу во время парада 2022 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу во время парада 2022 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает» — так Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном изменении формата торжественного мероприятия на Красной площади из-за атаки беспилотников на Кремль.

При этом господин Песков отметил, что после инцидента система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена. Что для этого предполагается сделать, пресс-секретарь российского президента не уточнил. «Это тема для глубокого анализа специалистов. Они сделают свою работу»,— добавил он.

О том, что ночью 3 мая Кремль был атакован двумя беспилотниками, сообщила пресс-служба президента. В Кремле назвали происшедшее «спланированной террористической акцией Украины и покушением на президента накануне Дня Победы». Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к инциденту.

После атаки на Кремль в ряде российских регионов запретили запуск беспилотников. В частности, ограничение на использование дронов ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Милена Костерева