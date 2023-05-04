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Коммерсантъ FM
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Президент Украины Зеленский отправился из Финляндии в Нидерланды

Самолет президента Украины Владимира Зеленского прибыл из Финляндии в Нидерланды вечером 3 мая. Об этом сообщили нидерландские СМИ De Telegraaf, NOS и Algemeen Dagblad.

Самолет приземлился около 22:15 (23:15 мск) в голландском аэропорту Схипхол. Ожидается, что 4 мая Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По данным телекомпании NOS, президент Украины выступит в Гааге с речью «Нет мира без справедливости для Украины».

В Финляндию Владимир Зеленский прибыл днем 3 мая. Он поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё. На брифинге после переговоров он сообщил, что Финляндия не сможет передать Украине истребители Hornet, пока не получит новые истребители F-35 от США.

По данным немецкого телеканала N-TV, 13 мая президент Украины прибудет в Берлин, а 14 мая отправится в Ахен на вручение премии имени Карла Великого.

Анастасия Ларина

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