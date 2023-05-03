Финляндия отсрочила поставку истребителей Украине до получения F-35 из США

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не сможет передать Украине истребители Hornet, пока не получит новые истребители американского производства F-35. Поставки планируются к 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Совершенно очевидно, что географическое положение Финляндии сильно отличается от других европейских стран. Мы не можем отказаться от Hornet, пока не получим новые истребители. И, к сожалению, тогда Hornet практически уйдут в прошлое»,— сказал Саули Ниинистё во время пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность, что страны Запада передадут Украине истребители. «Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты»,— сказал украинский лидер. Он прибыл в Финляндию сегодня, 3 мая, с необъявленным визитом для участия в саммите стран Северной Европы и Украины.

Hornet начали разрабатывать в США в 1970-х . К концу 1990-х они поступили на вооружение Финляндии. Страна располагает 62 единицами McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. В 2023 году Финляндия заключила соглашение с американской компанией Lockheed Martin на поставку 64 истребителей F-35. В марте премьер-министр страны Санна Марин говорила, что обсуждение по вопросу передачи Киеву Hornet находится на ранней стадии.

Лусине Баласян