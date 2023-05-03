Зеленский прилетит в Германию на вручение премии имени Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию с двухдневным визитом, сообщает немецкий телеканалN-TV со ссылкой на данные берлинской полиции и собственные источники. 13 мая глава Украины прибудет в Берлин, а на следующий день отправится в Ахен на вручение премии имени Карла Великого.

В полиции утверждают, что самолет президента Украины приземлится в зоне берлинского аэропорта, предназначенной для военных самолетов. Господин Зеленский разместится в отеле The Ritz-Carlton. 14 мая украинского президента с воинскими почестями встретит федеральный канцлер Олаф Шольц.

В тот же день Владимир Зеленский отправится на вертолете в Ахен. Там он примет участие во вручении Международной премии имени Карла Великого, лауреатом которой в нынешнем году стали сам Владимир Зеленский и украинский народ.

Премию Карла Великого вручают с 1950 года политическим деятелям, внесшим вклад в единство Европы. Лауреаты награждаются специальной грамотой, медалью и символической денежной суммой. В разные годы премию получали Уинстон Черчилль, Конрад Аденауэр, Генри Киссинджер, Ангела Меркель и др. В 2021 году лауреатами стали белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало.

Сегодня, 3 мая, Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию на саммит стран Северной Европы и Украины.

Григорий Лейба