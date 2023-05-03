Мерзлякова: жители Сосьвы просят садовый инвентарь для посадки картошки

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что жители поселка Сосьва, пострадавшего от крупного пожара, обращаются с просьбой о предоставлении садового инвентаря. «Все попросили садовый инвентарь, потому что понимают, что жить без картошки будет сложно. Две фуры пришли через Таежный в Сосьву»,— поделилась госпожа Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Напомним, в Сосьве уже начали строительство многоквартирного дома для погорельцев — вчера начали делать котлован. Возведением занимается компания «ГарантСтрой». Новый дом появится на месте аварийных и уже отселенных зданий на ул. Фадеева, 93 и Митина 144а.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 600 человек. Из резервного фонда правительства региона на помощь погорельцам будет выделено более 95 млн руб. Вчера губернатор Евгений Куйвашев отчитался о мерах поддержки пострадавшим перед президентом Владимиром Путиным.

Диана Сунагатуллина

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