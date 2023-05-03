В Сосьве начали строительство многоквартирного дома для погорельцев

В поселке Сосьва начали строительство многоквартирного дома для погорельцев — вчера начали делать котлован, рассказала на пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, возведением занимается компания «ГарантСтрой».

«Я привыкла к такой бюрократии. Я привыкла к тому, что проекты таких домов делаются годами, экспертизы делаются годами. Здесь все красиво: буквой Г выстроенный 60-квартирный дом. Поэтому строителям спасибо, что проявили такую оперативность»,— уточнила омбудсмен.

В Екатеринбурге зарегистрировано несколько компаний с названием «ГарантСтрой». По данным «Ъ-Урал», возведением занимается ООО МК «ГарантСтрой», принадлежащая Антону Воропаю. Напомним, новый 60-квартирный дом для жителей поселка Сосьва появится на месте аварийных и уже отселенных зданий на ул. Фадеева, 93 и Митина 144а.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 600 человек. Из резервного фонда правительства региона на помощь погорельцам будет выделено более 95 млн руб. Вчера губернатор Евгений Куйвашев отчитался о мерах поддержки пострадавшим перед президентом Владимиром Путиным.

Диана Сунагатуллина

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