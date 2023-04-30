Власти определились с местом строительства 60-квартирного дома для погорельцев в Сосьве

Новый 60-квартирный дом для жителей поселка Сосьва, потерявших жилье в результате масштабного пожара, появится на месте аварийных и уже отселенных зданий на ул. Фадеева, 93 и Митина 144а. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минстрой также определил первые 10 земельных участков строительства индивидуального жилья для семей из трех человек. Сейчас специалисты уточняют, в порядке ли документы и регистрация прав на земельные участки. В случае их отсутствия, в первую очередь по ним будут проводить кадастровые работы.

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 600 человек. Из резервного фонда правительства региона на помощь погорельцам будет выделено более 95 млн руб. 2 мая губернатор Евгений Куйвашев отчитается о мерах поддержки пострадавшим перед президентом Владимиром Путиным.

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