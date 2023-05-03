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Коммерсантъ FM
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Цена Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 марта

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE снижалась на 0,8%, до $74,71 за баррель. Она опустилась ниже $75 впервые с 27 марта. К 10:49 мск цена Brent торгуется на уровне $75. Фьючерс на нефть марки WTI снижается в цене на 1%, до $70,94 за баррель.

Вчера, 2 мая, Минфин сообщил, что средняя цена нефти марки Urals в январе—апреле составила $51,05 за баррель. Это в 1,65 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года ($84,68 за баррель).

Bank of America ожидает, что стоимость Brent в 2023 году в среднем вырастет до $100 за баррель. В концу апреля Brent торговалась на уровне около $78 за баррель. С 1 мая страны ОПЕК+ приступили к сокращению добычи нефти.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Баррель катится по кругу».

Лаура Кеффер

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