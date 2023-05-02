Twitter открыл доступ к записи Медведева про Польшу

Twitter разблокировал запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его англоязычном аккаунте от 29 апреля. В соцсети заявили, что открыли доступ к посту, посвященному российско-польским отношениям, потому что он представляет «общественную значимость».

«Не вижу никакого смысла в сохранении дипломатических отношений с Польшей. Этого государства для нас существовать не должно до тех пор, пока там сплошные русофобы во власти и польские наемники на Украине. Последних нужно безжалостно истреблять, как вонючих крыс»,— написал в ранее заблокированной публикации господин Медведев.

Пост сопровождает сообщение Twitter, в котором говорится, что соцсеть публикация нарушает правила соцсети, но команда Twitter решила оставить доступ к посту открытым, потому что он представляет «общественную значимость».

Как уточняется в справочном разделе социальной сети, доступ к твиту, нарушившему правила Twitter, сохраняется, если пост был размещен в верифицированной учетной записи, а ее владельцем является представитель правительственной или законодательной власти. Пользователи не могут поставить такой публикации отметку «Нравится» или поделиться ей на платформе.

29 апреля, Дмитрий Медведев пожаловался на блокировку поста о Польше владельцу соцсети Илону Маску. Сегодня, 2 мая, после открытия доступа к публикации, он написал в англоязычном аккаунте: «Илону Маску все же удалось кое-что изменить в Twitter. Признание общественного интереса к предыдущему посту свидетельствует об этом».

Вечером 28 апреля МИД Польши сообщил о намерении изъять российскую недвижимость в стране. На следующее утро представители администрации Варшавы проникли в здание российской школы на ул. Келецкой и заблокировали ворота. На вывоз школьного имущества российскому диппредставительству дали семь дней. МИД РФ расценил происшедшее как захват и напомнил польским властям о Венской конвенции.

Эрдни Кагалтынов