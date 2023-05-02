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Коммерсантъ FM
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Глава Минспорта Матыцин предложил провести Игры БРИКС в России

Министр спорта Олег Матыцин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил провести спортивные Игры БРИКС в 2024 году в России. По его словам, это особенно актуально в условиях сотрудничества с объединениями государств, которые не присоединились к антироссийским санкциям.

БРИКС — объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

«Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в открытом формате в нашей стране. Считаем это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения БРИКС»,— пояснил министр в ходе совещания. Согласно указу Владимира Путина, cаммит БРИКС в 2024 году под председательством России пройдет в Казани.

Олег Матыцин добавил, что Россия готовится принять в 2024 году Игры дружбы — международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду под эгидой Минспорта РФ. Последний раз они проходили в 2022 году в Казани с участием спортсменов из 22 стран. В августе 2023 года в Екатеринбурге запланирован Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

В 2023 году в БРИКС председательствует ЮАР. В программу Игр БРИКС включены десять видов спорта. В 2022 году соревнования проходили с 1 по 30 сентября в онлайн-формате по трем основным направлениям: брейк-данс, шахматы и ушу.

В 2022 году Россия была отстранена от участия в нескольких международных соревнованиях. 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают российскую специальную военную операцию (рекомендация не касается Олимпийских игр 2024 года).

Лусине Баласян

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