«СовЭкон» снизил прогноз экспорта зерна из России

Аналитический центр «СовЭкон» снизил прогноз экспорта пшеницы из России с 44,5 млн т до 44,4 млн т в сезоне 2022–2023 годов. Прогноз снижен на фоне замедления темпов поставок. Ранее Минсельхоз РФ прогнозировал, что экспорт пшеницы в сезоне-2022/23 ожидается на уровне 55–60 млн т.

«СовЭкон» специализируется на анализе аграрных рынков, основан в 1991 году.

Прогноз общего экспорта зерна из России снижен до 55,5 млн т с 55,9 млн т, приводит агентство Reuters данные из рассылки «СовЭкона». Прогноз экспорта пшеницы на сезон 2023–2024 годов остался прежним — 43 млн т. Это станет вторым результатом после рекорда текущего сезона, ожидают в «СовЭконе».

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов говорил, что фактически экспорт пшеницы в будущем сезоне может оказаться и выше 43 млн т, сравнившись с результатом сезона 2022–2023 годов.

С 15 февраля в России начали действовать экспортные квоты на зерно. На период до 30 июня они определены в размере 25,5 млн т. По данным Росстата, запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях на 1 марта достигали 17,4 млн т, что на 82% выше среднего за пять лет.

В январе директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сообщила «Агроинвестору», что вывоз зерна в сезоне-2022/23 может достигнуть 62–63 млн т, из которых 52 млн т — пшеница.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что в январе и феврале текущего года объем поставок пшеницы из России увеличился почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2022 года. Показатель составил 6,1 млн т. В этом сезоне РФ отгрузила 29,5 млн т пшеницы по сравнению с 26,7 млн т годом ранее, сообщало агентство.

Тем временем в апреле Польша, Венгрия, Словакия и Болгарии ввели ограничения на ввоз зерна с Украины. Затем Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в пять стран ЕС зерна с Украины.

Подробнее о ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «Россия открывает закрома».

Мария Федотова