Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«СовЭкон» снизил прогноз экспорта зерна из России

Аналитический центр «СовЭкон» снизил прогноз экспорта пшеницы из России с 44,5 млн т до 44,4 млн т в сезоне 2022–2023 годов. Прогноз снижен на фоне замедления темпов поставок. Ранее Минсельхоз РФ прогнозировал, что экспорт пшеницы в сезоне-2022/23 ожидается на уровне 55–60 млн т.

«СовЭкон» специализируется на анализе аграрных рынков, основан в 1991 году.

Прогноз общего экспорта зерна из России снижен до 55,5 млн т с 55,9 млн т, приводит агентство Reuters данные из рассылки «СовЭкона». Прогноз экспорта пшеницы на сезон 2023–2024 годов остался прежним — 43 млн т. Это станет вторым результатом после рекорда текущего сезона, ожидают в «СовЭконе».

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов говорил, что фактически экспорт пшеницы в будущем сезоне может оказаться и выше 43 млн т, сравнившись с результатом сезона 2022–2023 годов.

С 15 февраля в России начали действовать экспортные квоты на зерно. На период до 30 июня они определены в размере 25,5 млн т. По данным Росстата, запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях на 1 марта достигали 17,4 млн т, что на 82% выше среднего за пять лет.

В январе директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сообщила «Агроинвестору», что вывоз зерна в сезоне-2022/23 может достигнуть 62–63 млн т, из которых 52 млн т — пшеница.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что в январе и феврале текущего года объем поставок пшеницы из России увеличился почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2022 года. Показатель составил 6,1 млн т. В этом сезоне РФ отгрузила 29,5 млн т пшеницы по сравнению с 26,7 млн т годом ранее, сообщало агентство.

Тем временем в апреле Польша, Венгрия, Словакия и Болгарии ввели ограничения на ввоз зерна с Украины. Затем Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в пять стран ЕС зерна с Украины.

Подробнее о ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «Россия открывает закрома».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...