«Ведомости»: АФК «Система» в ближайшее время закроет сделку по покупке Natura Siberica

Сделка по покупке Natura Siberica корпорацией АФК «Система» практически закрыта, сообщили «Ведомостям» гендиректор Natura Siberica Феликс Либ и представитель АФК. Сумму и другие условия сделки они не разглашают. Господин Либ уточнил, что корпорация станет владельцем 100% Natura Siberica.

Natura Siberica была основана в 2008 году Андреем Трубниковым, в нее входили бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Planeta Organica. Андрей Трубников умер в январе 2021 года, после чего в компании произошел корпоративный конфликт с его бывшей женой Ириной Трубниковой, которой принадлежит 40% Natura Siberica. В январе 2022-го гендиректором структур Natura Siberica стал бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ. В январе 2023-го дети господина Трубникова получили доли в структурах компании.

Лаура Кеффер