Дети основателя Natura Siberica получили доли в ее структурах

Трое детей основателя Natura Siberica Андрея Трубникова получили по 20% в каждом из трех юрлиц группы — ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Сибирский вертолет». Сделки были закрыты 30 декабря 2022 года. Близкий к компании источник «Ведомостей» заявил, что это свидетельствует о завершении наследственного конфликта, возникшего после смерти господина Трубникова.

Доли в структурах Natura Siberica получили Дмитрий и Екатерина (дети от первого брака Андрея Трубникова), а также Елизавета (от второго брака). По данным «СПАРК-Интерфакса», в ЕГРЮЛ также направлены заявления о внесении изменений в учредительные документы по остальным структурам Natura Siberica — «Первое решение», «Планета органика», «Органик шоп рус», «Камчатка мама», «Северная косметика», «Черная скала».

Собеседник «Ведомостей» уточнил, что речь идет о передаче долей в этих фирмах детям господина Трубникова. Он уточнил, что передача долей стала возможной после того, как суд признал брак бизнесмена с третьей женой Анастасией недействительным. По информации издания, юридически все судебные тяжбы между наследниками должны завершиться в течение месяца. Официальный представитель косметической компании отказался комментировать информацию до окончания процесса вступления в наследство.

Natura Siberica была основана в 2008 году Андреем Трубниковым, он также развивал бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Planeta Organica. Он умер в январе 2021 года, после чего в компании произошел корпоративный конфликт с его бывшей женой Ириной Трубниковой, которой принадлежит 40% Natura Siberica. В декабре того же года стало известно, что дети Анастасии Трубниковой не смогут претендовать на доли в компании.

О попытках урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Natura Siberica не могут поделить».