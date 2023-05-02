Россия в мае может возобновить закупку валюты для своих резервов

Россия, вероятно, возобновит закупку иностранной валюты для своих резервов в этом месяце, сообщает Bloomberg. По его данным, рост доходов РФ от нефти «стабилизирует государственные финансы», и Минфин может объявить о возобновлении закупки валюты на этой неделе.

Агентство пишет, что первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны около $200 млн в юанях в месяц. Как отмечает Bloomberg, китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения транзакций для своего Фонда благосостояния, чей размер оценивается в $154 млрд.

В июле 2022 года глава Минфина Антон Силуанов говорил, что невозможно проводить закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро. По его словам, при возобновлении бюджетного правила возможны интервенции с помощью валют дружественных стран, чтобы «через кросс-курсы менялось отношение рубля к доллару и евро». О каких валютах шла речь, он не уточнял.

В январе 2023-го Центробанк возобновил операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Торги проводятся на Мосбирже в инструменте «китайский юань—рубль». В феврале Минфин почти в три раза увеличил объем продажи юаней по бюджетному правилу. С 7 апреля ведомство собиралось продавать валюту на 3,7 млрд руб. в день. Всего на операции было направлено 74,6 млрд руб. (в марте — 119,8 млрд руб.). Снижение было связано с тем, ожидаемый объем недополученных за месяц нефтегазовых доходов вырос по сравнению с мартовским прогнозом.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Доллар взяли в оборот».

Лаура Кеффер