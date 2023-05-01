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Коммерсантъ FM
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МИД Германии сообщил о возвращении дипломатов из России

Часть сотрудников немецких диппредставительств в России в понедельник покинули РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД ФРГ. По данным министерства, российские власти попросили Германию сократить численность представительства в ответ на аналогичную меру Берлина. Как писал «Ъ», в конце апреля МИД ФРГ решил выслать группу сотрудников посольства РФ из страны.

В немецком МИДе сообщили, что правительство ФРГ попросило РФ вернуть часть своих дипломатов «с целью сокращения присутствия российских спецслужб в Германии». Немецкая сторона считает, что деятельность некоторых работников не соответствовала их дипломатическому статусу. «Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских представительств. Они покинули Россию сегодня, 1 мая»,— указали в МИД ФРГ.

Детали российско-немецкого дипломатического скандала — в материале «Ъ» «Они высылались на родину».

Григорий Лейба

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