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Коммерсантъ FM
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Регулятор США призвал JPMorgan участвовать в покупке банка First Republic

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) призвала несколько финансовых групп, а также JPMorgan и PNC поучаствовать в покупке банка First Republic. Акции кредитной организации упали на 97% с 2023 года.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, регулятор обратился к банкам 27 апреля, попросив представить окончательное предложение по сделке к 30 апреля.

Четыре источника Financial Times (FT) утверждают, что за последние сутки First Republic и американские власти убедились в необходимости передать банк под внешнее управление FDIC. По данным FT, регулятор выясняет, за сколько могут быть проданы активы First Republic и сколько придется выделить самой FDIC.

First Republic — калифорнийский банк, занимается ипотечным кредитованием и управлением активами. В списке ФРС США по консолидированным активам занимает 14-е место.

За минувшую неделю акции First Republic подешевели более чем на 75%. Падение ускорилось 25 апреля после публикации отчетности банка за первый квартал, в которой сообщалось об оттоке депозита на $100 млрд. Как отмечает Reuters, если First Republic перейдет под управление FDIC, то станет третьим рухнувшим банком США с марта — вслед за Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Подробнее о банковском кризисе США — в материале «Ъ» «Не меньше трех томов за месяц».

Лусине Баласян

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