«Ренхап»: замглавы МИД Южной Кореи посетит Москву

Первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин планирует посетить Россию, сообщает «Ренхап» со ссылкой на источники. Предполагается, что темой встречи будет недавнее заявление южнокорейского президента Юн Сок Ёля о возможных поставках оружия Украине.

По данным агентства, господин Чан Хо Чжин намерен совершить двухдневную поездку в Москву в середине мая. Точные даты не приводятся, также не уточняется, с кем чиновник может встретиться во время своего визита.

19 апреля Юн Сок Ёль сказал, что его страна может начать поставки вооружения на Украину, если для мирного населения возникнет серьезная угроза. В МИДе заявили, что Россия может учесть поставки вооружения со стороны Южной Кореи в своем подходе «к урегулированию ситуации на Корейском полуострове». «Ренхап» писал, что Южная Корея не поставляет вооружение Украине, чтобы сохранить отношения с РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Сеул на распутье».

Лаура Кеффер