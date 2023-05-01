Генсек ООН направил своего заместителя в Судан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направляет в Судан своего заместителя Мартина Гриффитса из-за обострения конфликта в стране. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«В свете быстро ухудшающегося гуманитарного кризиса в Судане генеральный секретарь ООН срочно направляет в регион своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. Масштаб и скорость происходящего беспрецедентны»,— сказал господин Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане началось 15 апреля. Их должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. 29 апреля сообщалось, что за время конфликта в стране погибли 528 мирных жителей, еще 4599 были ранены. 30 апреля объявили о продлении гуманитарного перемирия на три дня.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Олеся Павленко