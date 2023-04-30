Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нельзя съесть целиком

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который невозможно съесть целиком.

«Мы не можем его съесть — рот порвешь, (Россия.—"Ъ") большое государство и большое по объему»,— сказал господин Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову (цитата — «РГ»).

По словам украинского лидера, эту «беду проглотить сложно», поэтому необходимо разделить ее на части. Под частями президент Украины, судя по контексту, подразумевал последовательные успехи в наступлении.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершают подготовку к контрнаступлению. Частью подготовки к нему ВСУ назвали атаку беспилотника на нефтехранилище в Севастополе 29 апреля. В тот же день президент Украины анонсировал контрнаступление на Крым.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба