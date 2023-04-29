Замглавы МИД РФ Вершинин отверг политические условия Украины по транзиту аммиака из Тольятти в Одессу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва отвергает политические условия украинской стороны для запуска аммиакопровода Тольятти—Одесса. По словам господина Вершинина, Россия рассматривает экспорт аммиака «как обоюдовыгодный коммерческий проект».

«К сожалению, все это время — условно говоря, с сентября — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы все их отвергали, и сегодня мы отвергаем»,— сказал Сергей Вершинин журналистам (цитата по «РИА Новости»). О каких требованиях идет речь, он не уточнил.

Возобновление поставок аммиака обсуждается в рамках зерновой сделки — соглашения между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Аммиак — ключевой компонент удобрений. Его транзит из Тольятти в Одессу по специальному аммиакопроводу был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине.

28 апреля стало известно, что руководство ООН направило главам Турции, Украины и России «дорожную карту» по выполнению зерновой сделки, включая вопрос об экспорте аммиака. О готовности войти в рабочую группу по транзиту заявила Турция. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский выступил против поставок аммиака из России через украинскую территорию и отметил, что мог бы допустить транзит исключительно при условии обмена военнопленных по формуле «всех на всех».

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Лусине Баласян