Американский First Republic Bank могут передать под внешнее управление

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) готовится в ближайшее время передать First Republic Bank под управление, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, банковский регулятор США считает, что положение проблемного банка ухудшилось и «больше нет времени на его спасение через частный сектор».

По данным The Wall Street Journal (WSJ), несколько крупных банков, в том числе JPMorgan Chase & Co и PNC Financial Services Group соперничают за покупку First Republic Bank. Ожидается, что внешнее управление в банке могут ввести уже в эти выходные. В FDIC никак не прокомментировали информацию, в PNC, JPMorgan и First Republic Bank отказались от комментариев.

На этой неделе котировки акций First Republic Bank падали на 49,4%, до $8,10, обновив исторический минимум. С начала текущего года рыночная капитализация банка сократилась уже на 90%. В марте First Republic получил от других банков $30 млрд в рамках программы спасения. Bloomberg сообщало, что руководство банка изучает все возможные способы сокращения расходов, а также повышения уровня ликвидности.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Крах на пороге».