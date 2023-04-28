Крах на пороге

Обвал акций First Republic Bank встревожил администрацию США. Как пишет Financial Times, с начала года бумаги кредитной организации потеряли более 93% стоимости. Только за первый квартал 2023 года клиенты банка забрали с депозитов около $100 млрд. И речь может идти о четвертом случае банкротства кредитной организации в США менее чем за два месяца, пишет агентство Reuters, причем самом крупном со времен финансового кризиса 2008 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Согласно данным Федеральной резервной системы США на 2022 год, First Republic занимал 14-е место по размеру консолидированных активов. Для сравнения — рухнувший ранее Silicon Valley Bank находился на 16-й строчке.

Но все же вряд ли крах First Republic приведет к волне банкротств, отметил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Банк по своему бизнесу похож на те организации, которые спровоцировали довольно крупный финансовый кризис 2007-2008 года, то есть он делал ставку на ипотеку.

При этом First Republic считался совершенно иным по модели кредитов. Потому что причиной того краха стала "мусорная" ипотека, которую выдавали сравнительно бедным американцам в огромном количестве, а этот банк кредитовал богатых людей, у которых, казалось бы, были все возможности обслуживать долги.

При этом вряд ли это фундаментально скажется на устойчивости американской банковской системы, потому что Федеральный резерв спасает эти кредитные организации, по крайней мере, из первой десятки. В отчетности ничего подозрительного нет, у них скорее хорошие результаты».

Тем временем банковские регуляторы США уже обдумывают возможность понижения оценки First Republic. Американская федеральная корпорация страхования депозитов дала банку время укрепить финансовое положение. В противном случае ему ограничат доступ к ликвидности от ФРС.

Гендиректор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев уверен, что в сложившийся ситуации есть и вина самого банка: «Когда начинается паника на рынке, даже если объявляется о том, что есть какие-то специальные программы поддержки банковской системы или, например, расширенные гарантии для вкладчиков и кредиторов, то случается достаточно сильный эффект оттока. Так, собственно, и произошло после того, как начались проблемы у Silicon Valley Bank.

Если у организации большая доля проблемных активов и определенные сложности с поддержанием качества бизнеса, то это приводит к более катастрофичным последствиям. Мы увидим еще и не одну такую историю, потому что много крупных банков в системе США имеют сложности с качеством портфелей, у них много неликвидных активов.

То есть, с одной стороны, плохая кредитная политика, и с другой, отток вкладов. Так что есть очень высокая вероятность того, что банк обанкротится.

В свою очередь, у регулятора возникает дилемма, и у него есть выбор между разными сценариями. Можно дальше наращивать стандартную рыночную поддержку ликвидности через то, что сам банк привлекает эти объемы как раз у ФРС. Ведь на рынке другие организации, очевидно, начинают считать это слишком рискованным и ограничивают возможности его кредитования. Но тогда речь идет уже не о поддержке ликвидности, а о спасении банка от краха. И это означает, что можно говорить о признании того, что есть системная проблема с крупными банками и необходимо их санировать через государственные деньги».

Помимо Silicon Valley, за последние месяцы рухнул занимавший 29-е место Signature Bank, активы которого оценивали примерно в $110 млрд. А перед этим закрылся Silvergate Bank, который специализировался на обслуживании криптовалютного рынка.

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