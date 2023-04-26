Котировки проблемного американского банка First Republic рухнули еще на 50%

Котировки акций американского First Republic Bank по итогам торгов вторника упали на 49,4%, до $8,10, обновив исторический минимум. Так инвесторы отреагировали на неудовлетворительные финансовые показатели компании в первом квартале года. С начала текущего года рыночная капитализация банка сократилась уже на 90%.

В частности, во вторник First Republic сообщил, что отток средств с депозитов за первые три месяца года составил порядка $72 млрд. Их объем сократился со $176 млрд до $104 млрд. При этом в эту сумму уже входят $30 млрд, которые First Republic получил от ФРС США и шести банков в рамках программы спасения. А значит, что отток средств клиентов банка превысил $100 млрд.

По данным Bloomberg, теперь руководство банка изучает все возможные способы сокращения расходов, а также повышения уровня ликвидности, чтобы убедить инвесторов в своей надежности. Среди предполагаемых мер рассматривается и продажа активов на сумму от $50 млрд до $100 млрд. По словам источников агентства, First Republic попытается продать другим банкам ипотечные кредиты и ценные бумаги с истекшим сроком погашения. В самом банке эту информацию комментировать отказались.

Кирилл Сарханянц