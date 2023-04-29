Глава польского Генштаба: у России есть деньги на военную операцию

Начальник Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак считает, что в краткосрочной перспективе «ничто не указывает на то, что у России нет денег на войну». Тем временем, по его словам, Украина на фоне военных действий столкнулась с «огромными финансовыми проблемами».

Господин Анджейчак пожаловался, что у помогающих Киеву стран Запада «просто нет боеприпасов». «Промышленность не готова не только отправлять оборудование Украине, но и пополнять наши запасы, которые тают. Это осознание должно быть доведено до всех»,— сказал начальник польского Генштаба (цитата по Do Rzeczy).

По его мнению, у России дела складываются лучше. «Ничто не указывает на то, что у России нет денег на войну. Финансовые инструменты, которые у нее были перед войной, динамика расходов и эффективность санкций или вся сложная экономическая ситуация говорят о том, что у России будут деньги на войну»,— убежден Раймунд Анджейчак.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на сумму €1 млрд, деньги выделят через Фонд мира. 27 апреля глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил об истощении запасов ракет к советским системам ПВО. Президент Чехии Петр Павел анонсировал создание на Украине совместного военного производства двух стран.

Об отношениях Украины и стран Европы — в материале «Ъ» «Кулебы да кабы».

Лаура Кеффер