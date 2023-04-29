Власти Севастополя исключили эвакуацию жителей из-за пожара на нефтебазе

В Севастополе не будут эвакуировать жителей из близлежащих домов к порту, где горит нефтебаза, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора города. Ранее сообщалось, что пожар не угрожает гражданским объектам.

На вопрос журналиста агентства, планируется ли эвакуация, представитель пресс-службы сказал: «Не будет». Он добавил, что будут сделаны замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте произошел после атаки с беспилотника, который, предположительно, принадлежал вооруженным силам Украины. Пострадавших нет. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. По словам губернатора Михаил Развожаев, пожару присвоен 4 уровень сложности, для его локализации «потребуется время».

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