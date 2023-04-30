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Коммерсантъ FM
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Коммерсантъ-История №4 (149)

Какой на вкус бывает правда

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Знаете ли вы, сколько раз строили флагман советской индустриализации — Горьковский автомобильный завод?

Странный, казалось бы, вопрос. Ведь хорошо известно, что его ударными темпами начали возводить в 1929 году, а вступил он в строй действующих 1 января 1932 года.

Но горькая правда состоит в том, что в 1943 году, накануне Курской битвы, в результате налетов германской авиации это крайне важное для обороны страны предприятие было практически полностью разрушено. И его, по сути, пришлось строить заново.

В те же дни после вражеских ударов с воздуха сгорел и Саратовский авиазавод. При этом Ярославль, имевший тогда гораздо более слабую защиту средствами ПВО, чем Горький и Саратов, пострадал от авианалетов значительно меньше. О том, почему,— наша публикация «Нужно поражаться наивности и глупости руководителей города».

В 1950–1960 годах, когда реабилитировали видных большевиков — жертв политических репрессий, а потом и в перестройку регулярно устраивались мероприятия в их честь и увековечивалась их память. При этом было не принято вспоминать о том, что некоторые из них сами были активнейшими сторонниками и участниками создания системы жесточайших наказаний для недовольных властью. Той самой, жертвами которой они потом стали. Ярчайший пример — в подборке «Враги, и не просто враги».

А в биографиях российского императора Павла I предпочитали не упоминать о том, что в его правление самое большое недовольство имущих подданных вызвала его политика отгораживания от Европы, начало которой было положено 300 лет назад, 17 мая 1798 года*. Как создавался этот «железный занавес» и что получилось в результате — в тексте «Вводит новые порядки, не нравящиеся народу».

Не афишировали и тот факт, что на протяжении долгого времени для борьбы с едва ли не самым страшным видом преступлений в России применялось правило «око за око» — сожжение заживо за поджог. О том, насколько действенной оказалась эта мера,— в материале «Преобладающее место занимает имущественный террор».

Без горечи вряд ли можно вспоминать и то, как мужская часть общества в Российской Империи сопротивлялась участию женщин в спортивных соревнованиях. Детали — в статье нашей постоянной рубрики «Забытый быт» — «Судьи при состязаниях были некомпетентны».

Приятным исключением теоретически могла бы стать история с подпиской на самые патриотические ценные бумаги — облигации «Займа Свободы». Ведь в 1917 году покупать их убеждали граждан России и политики, и выдающиеся деятели искусств, и духовные лица. О том, как собирали деньги на продолжение боевых действий и чего добились в итоге,— текст «Война дорожает с каждым месяцем».

О нем, далеко не всегда приятном вкусе правды, этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Вводит новые порядки, не нравящиеся народу» / Как Россию отворачивали от Европы

«Преобладающее место занимает имущественный террор» / За какое уголовное преступление в России приговаривали к сожжению заживо

«Судьи при состязаниях были некомпетентны» / Какие препятствия преодолевали российские спортсменки на пути к победам

«Война дорожает с каждым месяцем» / К чему привел выпуск самых патриотических облигаций

«Враги, и не просто враги» / Кому вырыли яму сторонники жестокого наказания для недовольных властью

«Нужно поражаться наивности и глупости руководителей города» / Какие болевые точки были выбраны для ударов с воздуха

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.

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