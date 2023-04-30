«Нужно поражаться наивности и глупости руководителей города»

80 лет назад, весной 1943 года, советское и германское командование всеми силами пытались выяснить планы друг друга на грядущее наступление и при этом старались ввести в заблуждение противника относительно собственных намерений; принято считать, что успех сопутствовал спецслужбам СССР, однако как сами авиаудары люфтваффе по далеким от фронта промышленным центрам, так и их результаты оказались полной неожиданностью.

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Фото: Музей истории Горьковского автозавода «Немцы неистово бомбили по образовавшимся огненным ориентирам»

Фото: Музей истории Горьковского автозавода

Из воспоминаний генерал-полковника артиллерии Д. А. Журавлева (в июне 1943 года — генерал-лейтенант, командующий Московским фронтом ПВО), 1972 год.

…Еще в мае 1943 года я получил предупреждение о готовящемся массированном налете на Москву. Называлась даже примерная дата: 5–6 июня. Такие детали, как правило, устанавливаются лишь тогда, когда планируемая операция вступает в период непосредственной подготовки и когда к ее осуществлению привлекаются практические исполнители.

Помню, в первых числах июня мне пришлось разговаривать по этому поводу с И. В. Сталиным. Он интересовался готовностью противовоздушной обороны столицы к отражению возможного налета. В то время я мог вполне обоснованно ответить, что воздушный противник получит сокрушительный отпор…

В ночь на 5 июня несколько групп вражеских бомбардировщиков, общим числом до 45, поднявшись с брянского и орловского аэродромов, пересекли линию фронта и взяли курс на восток, стараясь держаться подальше от зоны Московской ПВО. Система ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи.— «История») своевременно донесла о движении самолетов противника. Части Горьковского корпусного района имели возможность заранее изготовиться к отражению налета. Однако ряд недостатков в организации обороны города и его промышленных предприятий помешали им это сделать…

Из дневника инженера горьковского завода «Красная Этна» И. А. Харкевича, 1943 год.

5 июня… В 0 час. по радио завыла сирена воздушной тревоги. Было тихо, зенитки огня не открывали, и город притаился во тьме. Я вышел из дома, побродил вокруг дома и думал, что так и пройдет. Прошло с полчаса и в отдалении забухали зенитки. Стрельба все приближалась к нашему району. Вдруг с неба яркие звездочки, и через несколько минут штук по 20 осветительных ракет повисло в различных местах над Автозаводом (ГАЗ.— «История»)…

Зенитный огонь усилился, и вслед за этим послышался рев самолетов, выходящих из пике. Послышался нарастающий свист бомб и грохот разрывов.

Первые бомбы упали в ТЭЦ, с тяжелым сердцем смотрел я на пламя, которое взвилось над котельной.

Столбы пламени под грохот взрывов поднялись и в других частях Автозавода. Сразу целая огненная стена выросла над Автозаводом, таких налетов еще не было. Чувствовалось, что налет массовый, т. к. рев самолетов слышался один за другим, за ним свист бомб и грохот разрывов. Немцы неистово бомбили по образовавшимся огненным ориентирам, одновременно бомбя шоссейные дороги вокруг завода и поселков. Зрелище жуткое…

В довершение всего сильно мигнул свет, напряжение упало до нуля, но потом восстановилось и снова упало до нуля, свет погас. Очевидно, повредило линию 115 кВ, а может быть и самую ТЭЦ. Зенитки били, но не очень интенсивно. Чувствовалась слабая защита…

К двум часам ночи реже стали взрывы бомб, море огня полыхало над Автозаводом…

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Фото: Макаров Г. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Система ВНОС своевременно донесла о движении самолетов противника»

Фото: Макаров Г. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из постановления Государственного комитета обороны №ГОКО-3524с «О противовоздушной обороне г. Горького», 5 июня 1943 года.

Создать комиссию в составе т. т. Берия (председатель), Щербакова и Громадина для вскрытия недостатков противовоздушной обороны в г. Горьком в связи с налетом вражеской авиации и для выработки строжайших мер по ликвидации недостатков и улучшению дела противовоздушной обороны.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин.

Из дневника И. А. Харкевича, 1943 год.

6 июня. Аккуратно в 0 час. завыла сирена по радио, и была объявлена воздушная тревога. Немец принялся за нас всерьез. Есть слухи, что прошлую ночь Автозавод бомбило 50–60 самолетов. Жертв много, и разрушений столько, сколько не было ни в один из предыдущих налетов (в 1941 и 1942 годах.— «История»)…

Снова море огня над Автозаводом. Нет ни энергии, ни воды, и даже радио прекратило свое действие. Кое-как узнали об отбое в 2 часа. Дело принимает тяжелый оборот… Много жертв и разрушений. Зенитки действовали слабовато.

Из сообщения «Налет немецких самолетов на г. Горький», опубликованного в «Правде» и других советских центральных газетах 9 июня 1943 года.

В ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июня авиация противника силами до 100 самолетов пыталась совершить налет на г. Горький. Большая часть вражеских самолетов на подступах к городу была рассеяна нашими ночными истребителями и огнем зенитной артиллерии. Несколько прорвавшихся самолетов противника беспорядочно сбросили бомбы на жилые кварталы. Нанесен некоторый материальный ущерб. Есть жертвы среди гражданского населения. При отражении налетов сбито 12 немецких бомбардировщиков. Наша авиация потерь не имела.

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Фото: Музей истории Горьковского автозавода «Получил сведения, что на Автозаводе колоссальные разрушения»

Фото: Музей истории Горьковского автозавода

Из дневника преподавателя Горьковского педагогического института иностранных языков Г. Е. Изюмова, 1943 год.

7 июня, понедельник.

Вчерашний день и ночь прошли очень тревожно. Ночь на сегодня прошла еще тревожнее. В 12 часов ночи объявлена была тревога, продолжавшаяся до 3-х часов утра. В течение этого времени воздух был наполнен беспрерывным гулом выстрелов зенитных орудий. Большое количество немецких самолетов прорвалось в наш город и, как вчера, главный удар направлен был на уже выведенный из строя Автозавод. Большое количество осветительных ракет было спущено над Автозаводом и, кажется, Окским мостом. Зловещий свет их отражался в окнах нашего дома и казалось, что вот-вот будет сброшена бомба.

На Автозаводе начался громадный пожар…

Один из деканов института в разговоре со мной заявил, что нужно поражаться наивности и глупости руководителей города, которые не стали подготавливаться к должной защите города…

Сейчас 5 часов дня. Получил сведения, что на Автозаводе колоссальные разрушения. Туда никого не пускают, а из Автозавода пропускают одних только женщин и детей; мужчин же не выпускают…

Из сообщения «Попытка налета немецких самолетов на г. Горький», опубликованного в «Правде» и других советских центральных газетах 9 июня 1943 года.

В ночь на 8 июня группа немецких самолетов пыталась совершить налет на г. Горький. На подступах к городу вражеские самолеты были рассеяны нашей истребительной авиацией и зенитной артиллерией. В район города прорвались 2 немецких самолета, сбросивших несколько бомб на жилые дома. Возник один очаг пожара, который был быстро ликвидирован. При отражении налета сбито 7 немецких бомбардировщиков. Наша авиация потерь не имела.

Из постановления Государственного комитета обороны №ГОКО-3534с «О противовоздушной обороне заводов Горьковского района», 8 июня 1943 года.

1. Одобрить проведение Комиссией т. Берия мероприятия по противовоздушной обороне заводов Горьковского района.

2. Снять с поста командующего Горьковским корпусным районом ПВО генерал-майора Осипова, как не справившегося с работой ПВО.

3. Командующего ПВО территории страны т. Громадина временно оставить в Горьком для обеспечения руководства работой Горьковского корпусного района до назначения нового командующего и для обеспечения надлежащей организации дела противовоздушной защиты промышленных районов Горьковской области (автозавод, Сормово, Балахна, Дзержинск).

В помощь ему оставить временно на 8–10 дней в Горьком начальника штаба Московского фронта ПВО генерал-майора тов. Герасимова.

4. Снять с поста директора автозавода тов. Лившиц, как не справившегося с работой, и вернуть в качестве директора на автозавод бывшего директора тов. Лоскутова.

5. Дополнительно к имеющимся средствам защиты дать Горьковскому корпусному району ПВО: 100 орудий МЗА, 250 пулеметов ДШК, 100 орудий среднего калибра, 100 прожекторов и 75 аэростатов. Выполнение за тов. Громадиным.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин.

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Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «В зенитной артиллерии среднего калибра при отражении первых трех налетов немецкой авиации выявилась полная несостоятельность ранее принятой схемы заградительного огня»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Из коллективного труда советских военных историков «Войска противовоздушной обороны страны», 1968 год.

…Основная цель этих налетов состояла в том, чтобы разрушить имевшие важное оборонное значение предприятия, расположенные в Горьком, Саратове и Ярославле…

Всего в период с 4 по 22 июня немецко-фашистская авиация совершила 7 массированных ночных налетов на Горький. В этих налетах участвовало до 645 самолетов. Каждый налет продолжался от полутора до двух с половиной часов…

После первого налета в Горький выехал командующий Войсками ПВО территории страны генерал-полковник М. С. Громадин с группой офицеров, которые на месте приняли необходимые меры по совершенствованию противовоздушной обороны города…

При отражении последующих налетов, произведенных в ночь на 11, 14 и 22 июня силами от 70 до 130 самолетов каждый, части и подразделения района ПВО действовали более организованно, в результате чего большинство самолетов противника не могли прорваться к объектам.

Всего при отражении семи воздушных налетов части Горьковского корпусного района и 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО уничтожили 14 бомбардировщиков противника…

Однако в ходе боевых действий выявилось много недостатков. Эти недостатки состояли в следующем: не было четкого взаимодействия между зенитной артиллерией и истребительной авиацией при ведении боя в одной зоне. Получалось так, что либо истребители обстреливались зенитной артиллерией, либо последняя прекращала огонь во избежание поражения своих самолетов; плохо осуществлялось управление истребителями. На принятие решения командиром дивизии затрачивалось много времени, в результате чего передача приказов и распоряжений на аэродромы обычно запаздывала.

Крайне незначительная эффективность действий ночных истребителей 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО явилась результатом не только плохой организации взаимодействия и управления, но и недостаточной обученности летного состава действиям ночью без светового обеспечения.

Факты показывают, что 50 проц. летчиков вели поиск, находясь на светлой части горизонта по отношению к противнику, что давало ему возможность обстреливать наши самолеты огнем бортового оружия. Выявилось также неумение летчиков определять расстояние до обнаруженных самолетов, вследствие чего огонь обычно открывался с больших дистанций и не давал должного эффекта. Некоторые летчики, не имея навыков ведения воздушного боя ночью, стремились без всякой на то необходимости таранить самолеты противника, тогда как боекомплекты не расходовались. Положительных результатов это не давало: из шести попыток произвести таран только одна закончилась успешно…

В зенитной артиллерии среднего калибра при отражении первых трех налетов немецкой авиации выявилась полная несостоятельность ранее принятой схемы заградительного огня…

В ходе боя выявилась и слабая подготовка офицеров штабов, которые недостаточно четко знали свои функциональные обязанности и не могли обеспечить своевременный сбор и проверку донесений, составить доклад командиру и донесение в вышестоящий штаб…

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Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости «Несколькими прямыми попаданиями авиабомб фашистам удалось поджечь и в значительной мере разрушить один из заводов»

Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости

Из воспоминаний генерал-майора технической службы И. С. Левина (с 1940 по 1950 год — директор Саратовского авиационного завода), 1984 год.

…В ночь с 22 на 23 июня вражеские бомбардировщики прорвались к городу, сбросили бомбы на ТЭЦ, Улешовскую нефтебазу, угодили в стоящую у причала большую баржу с нефтью. Взрыв, пламя. Густой массой горящая нефть разлилась по Волге.

Две бомбы попали на территорию нашего завода. Одна вывела из строя насосную станцию, вторая повредила железнодорожную ветку…

В командный пункт (в ночь с 23 на 24 июня.— «История») поступают сообщения о разрушениях, пожарах…

Никому и в голову не приходила мысль, что вражеская бомба могла попасть в магистральную линию водопровода, идущую из города на завод. Но случилось именно так.

Выйдя из КП, я буквально замер. Перехватило дыхание. Вся территория объята пламенем. Что разрушено, что горит — сразу и не сообразишь.

По радио передан сигнал отбоя. Но огонь бушует, пожирая готовые агрегаты, узлы и детали. Горят деревянные перекрытия и перегородки, большие запасы специально высушенного авиационного леса. Горят склады, где собраны запасы различных материалов и готовых изделий. Гибнет техническая документация. Огонь кромсает, коверкает оснастку. Накаляются станки и прессы. С грохотом обваливаются перекрытия в цехах…

Из труда «Войска противовоздушной обороны страны», 1968 год.

…На Саратов в период с 12 по 27 июня 1943 г. авиация противника совершила девять ночных налетов, в которых участвовало до 420 бомбардировщиков…

В основу построения противовоздушной обороны Саратова были положены принципы ПВО Горького…

В июне 1943 г. немецко-фашистская авиация одновременно с бомбардировочными налетами на города Горький и Саратов произвела два массированных налета на Ярославль…

Опыт отражения налетов бомбардировщиков противника на Ярославль показал, что даже при наличии недостаточного количества сил и средств ПВО, но при правильной их расстановке и надлежащей боевой готовности войск можно обеспечить надежную оборону объектов…

Публикация Евгения Жирнова